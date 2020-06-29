شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات المعارك في شمال البيضاء وجنوب مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توسعت رقعة المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين جنوب محافظة مأرب وشمال محافظة البيضاء. وطبقا لمصادر ميدانية، فإن مواجهات عنيفة تدور بين الجانبين في منطقة رمضة على مشارف مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، وتمتد إلى جبل الهدة المطل على وادي الصقور وصولاً إلى سوق قانية وأجزاء من مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال محافظة البيضاء.

وتمكن المسلحون الحوثيون من قطع الطريق الرابط بين مديرية العبدية ومحافظة مأرب، عقب سيطرتها على سوق قانية، وفرضت عزلة بين القوات الحكومية المتمركزة في مديرية ماهلية وأخرى في مديرية العبدية.

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وقالت المصادر إن القوات الحكومية المسنودة من القبائل المنتشرة في مديرية ماهلية تتمركز في منطقة الرخيم وكنب ماهلية وعلى بعد 5 كليو متر من سوق قانية.