شكرا لمتابعة خبر عن سياسي سعودي يحذر الملك سلمان وولي عهده والرئيس هادي من هذا الخطأ القاتل الذي سيكون الهدية الكبرى للحوثيين وزعيمهم عبد الملك الحوثي ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نوه كاتب ومحلل سياسي سعودي دول التحالف والشرعية الى ان عدم تسليم ميليشيات الانتقالي للسلاح قبل أي خطوة سياسية ستكون خدمة عظيمة للحوثيين الذين سيرفضون مطالب الشرعية والتحالف بتسليم الاسلحة قبل البدء باي مفاوضات للسلام .

وحذر الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، من خطورة التلاعب بتراتبية بنود اتفاق الرياض، والقفز عن بعض البنود.

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وقال العقيلي في تغريدة على تويتر، رصدها "سماء برس": اذا كان سيسمح بان يبدأ تنفيذ اتفاق الرياض بالشق السياسي مع تأجيل الشق العسكري وفق ما يطالب به الانتقالي ! فهذه قاعدة خطيرة يمكن ان يطالب بها الحوثي غريفيث غدآ فيمتنع عن تسليم سلاحه، ويسعى لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأضاف العقيلي، إذا تم تمرير هذه الخطوة، عندها سنجد ادارة اليمن بيد المليشيات والحكومة ستار لامرها الواقع !!

ويصر المجلس الانتقالي الجنوبي، على البدء بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة مناصفة، وبعد ذلك الحديث عن الشق العسكري، وهو ما يراه البعض تلاعب واستثمار للوقت.