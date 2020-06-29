شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يقتربون من مأرب بعد قطع الإمداد عن قوات الجيش في هذه المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ورجال القبائل من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، جنوب محافظة مأرب وشمال محافظة البيضاء.

وكشفت مصادر، إن المواجهات تدور في الأثناء من مساء أمس الأحد بين الجيش والقبائل من جهة و جماعة الحوثي من جهة أخرى في منطقة رمضة على مشارف مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، وتمتد إلى جبل الهدة المطل على وادي الصقور وصولاً إلى سوق قانية وأجزاء من مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال محافظة البيضاء.

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وأكد المصدر أن جماعة الحوثي عقب سيطرتها على سوق قانية قطعت الطريق الرابط بين مديرية العبدية ومحافظة مأرب، وعزلت بين قوات الجيش المتواجدة في مديرية ماهلية والمتواجدة في مديرية العبدية.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش والقبائل المتواجدة في مديرية ماهلية تتمركز في منطقة الرخيم وكنب ماهلية على بعد 5 كليو متر من سوق قانية.

وأشار إلى أن قوات الجيش ورجال قبائل بني عبد ومن معهم من القبائل الأخرى يخوضون موجهات شرسة ضد جماعة الحوثي في منطقة رمضة على حدود مديرية العبدية.