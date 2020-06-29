شكرا لمتابعة خبر عن مشهور سعودي يتقدم لي خطب ابنة حاكم دبي محمد بن راشد ويفجر مفاجأة عشت مع الأميرات وهذا ما سأفعله إن رفضت (فيديو) شاهد من يكون؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار المبتعث السعودي في أمريكا عبدالرحمن المطيري، الجدل بعد ظه ابن حاكم دبي الشيخ محمدوره في فيديو جديد وهو يطلب ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للزواج.

وخاطب “المطيري” متابعيه في مقطع فيديو بثه من سيارته، قائلا:”بخطب بنت محمد بن راشد آل مكتوم بيزوجني ولا اجبها، اذا هي حبت سعودي طبعا، متأكد انها بتحبني بتعرف عليها فترة مؤقتة اعرف مين هي”.

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وأضاف المبتعث السعودي، الذي بدا في حالة غير طبيعية: ”تربت في بيت محمد بن راشد انا تربيت مع الخدم تربيت مع الأميرات تربيت مع 25 اميرة اخواتي”.

وتابع: :”يا آل مكتوم أنا شاري نسبكم وافتخر بالشيخ زايد وجد عيالي يكون اماراتي انا بادئ بداية جديدة بداية صح ونحب خشوم بعض ونحل المشاكل، عبدالرحمن المطيري قادم عمري 27 عام، لن أتوقف أبدا والحل الوحيد ذبحي .. قتلي .. تحركاتي غير إرادية تحركاتي غير طبيعية”.

وتلقى الشاب السعودي، سيلًا من الردود اللاذعة، حيث وصفه البعض بأنه "مختل عقليًا".

يُذكر أنه في منتصف مايو الماضي ألقت السلطات الأمريكية القبض على المبتعث السعودي عبدالرحمن المطيري، بعد تفاخره بنشره صورا ومقاطع مصورة له تظهره في أوضاع مخلة مع فتيات أجنبيات بتهمة مخالفة قوانين الولاية التي يقيم بها.