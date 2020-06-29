شكرا لمتابعة خبر عن اليمن في قبضة ثلاثة فقط لكنهم أقوى من الرئيس هادي وعلي محسن ومعين عبدالملك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنهم ثلاثة فقط ، لكنهم يديرون دولة ويسخرون إمكانياتها لصالح التنظيم الذين ينتمون إليه، يتحكمون في مفاصل الدولة ويسيرون شؤونها بما يخدم التوجه المحلي والإقليمي والدولي لجماعة الإخوان المسلمين ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح .

في جردة حساب بسيطة للقرارات الحكومية الصادرة من رئاسة الجمهورية ، أو من نائب الرئيس ، أو من رئيس الحكومة ، ستظهر للمتتبع والمراقب أن تلك القرارات لا تخرج عن خدمة وأهداف حزب الإصلاح الذي سيطر فعلا على الحكومة الشرعية وسيرها بما يخدم أجندته المحلية والدولية .

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