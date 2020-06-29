شكرا لقرائتكم خبر عن شاب إماراتي يفقد رجولته بعدما تزوج بالثانية.. وما فعلته به زوجته الأولى انتقام لايخطر على البال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:05 صباحاً - سرد شاب إماراتي، مأساته مع زوجته الأولى التي ثارت ثائرتها حينما علمت بأمر زواجه من أخرى عليها؛ فضلًا عن ولادة زوجته الثانية لطفلها الأول.



وقال الشاب: " جن جنونها، وهددتني بأنها سوف تعد لي عملاً أعجز فيه، وأفقد رجولتي، ولا أقدر أن أطالع وجه زوجتي الثانية، ومن يومها تبدل حالي، ولا أعرف ما حدث لي، فقدت رجولتي تماماً مع زوجتي الثانية، وانسدت نفسي عن الأولى وعن الدنيا كلها، واستمر الحال حتى الآن " .

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وأضاف: " أنا لاأزال شاباً، أتمتع بالقوة، وأتمرن رياضة يومياً، ولا آخذ أية مقويات أو منشطات، حتى لا يظن أحد أنها السبب في ضعفي "؛ متسطردًا: " نصحني أحد أقاربي المخلصين بمراجعة أحد المشايخ، حيث قال إن السبب هو عمل معمول لي من زوجتي الأولى، وقد عجز من قمت بمراجعتهم عن فك هذا العمل " .

وفي السياق نفسه، يريد الشاب أن يقاضي زوجته الأولى، في الوقت الذي تنكر فيه تماماً أنها قامت بهذا الفعل، وأن ما تفوهت به في البداية كانت ردة فعل غضبة على زواجه بأخرى.