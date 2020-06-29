شكرا لقرائتكم خبر عن أسد متوحش ومفترس يلتهم 135 شخص و 70 غزال ..وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة صـــادمة ولاتخطر على البال !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:05 صباحاً - قررت المانيا في عام 1998 من القرن الماضي انشاء سكة حديد تمر من سهول كينيا إلى اوغندا وإلى الشرق فاحضرت آلاف العمال من الهند وآسيا ونقلتهم إلى كينيا للعمل هناك .

وبعد شهرا واحد من العمل بدأ المهندسون والعمال يشاهدون اشياء غريبة تحدث في منطقة العمل من دماء وبقايا اجساد بشرية ، بالإضافة إلى أن عمال اشتكو من أن زملاء لهم اختفو فجأة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

عد تسعة أشهر من العمل بلغ عدد المفقودين 135 عامل ، دون معرفة السبب ، وتدخلت الحكومة الالمانية وأرسلت كتيبة كاملة من الجيش لحماية العمال وكتيبة أخرى للبحث عن المفقودين .

جديد الخليج 365

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وأثناء البحث في سهول كينيا الافريقية دخل جندي الماني إلى احد الكهوف ، فشاهد منظر مروع ومرعب ، اكواما كبيرة من العظام والجماجم مبعثرة داخل الكهف .

وبعد مراقبة الكهف لأيام ، شاهد الجنود إثنين من الاسود يدخلون الكهف ، فاحاطو بهم وتمكنو من قتلهم ، وبعد فحصهم وفتح امعائهم وجدو بداخلها بقايا لحوم بشر وغزلان والكثير من انواع الحيوانات المنتشرة في الغابة .