شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة السورية جانيار حسن موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا جريئة على حسابها بالانستجرام .

وظهرت الفنانة السورية جانيار حسن والتي جسّدت شخصية نعمة في مسلسل باب الحارة باطلالات مختلفه بالفساتين القصيرة ، والهوت شورت ، والتوب مكشوف الصدر، ولها صور على البحر تميزت بأزياء عارية مثيرة ، عرّضتها لانتقادات لاذعة من متابعيها .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

• كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو

• محمد بن سلمان يختار فتاة سعودية شديدة الجمال لحراسته .. ظهرت لأول مرة وكأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بسحر عيونها .. شاهد

• أسد يعاشر امرأة متزوجة لمدة 7 أيام .. وعندما حقق حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. شاهد الفيديو

• تسريب فيديوهات إباحية لأحمد ابو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري .. فضيحة مدوية ليس لها مثيل ..شاهد

• أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو)

Advertisements

• فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

• ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور)

• شاهد ماذا كانت تفعل الكويتية "غدير السبتي" والعمانية "بثينة الرئيسي" في حمام السباحة عاريتان.."فيديو صادم"

• تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• افعى "الكوبرا" القاتله تنام مع هذا الشاب ثلاث سنوات على سرير واحد .. لكنها في نهاية الأمر فاجئته بأمر مرعب لم يكن يخطر على بال أحد ..شاهد الصور

• مرت من أمامة بجسد مغري فلم يتحمل ذلك...لحقها الى عقر دارها ليدخل عليها..الفنان "جاستن بيبر" في فضيحة جديدة..(صور).

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------



وتحرص جانيار على مشاركة إطلالاتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويعبر المتابعون عن إعجابهم بهذه الإطلالات ، لكنهم يصفون بعضها بالجرأة والإثارة.

وعرفت جانيار حسن من خلال دورها في مسلسل باب الحارة ، فقد شاركت فيه وقدمت شخصية بنت أبو ظافر " نعمة" في الجزء السادس من المسلسل.

بالإضافة الى هذا الدور التي لمعت فيه نعمة باب الحارة كما يسميها جمهورها وبانت موهبتها ، شاركت في مسلسل " أبوجانتي" مع الفنان السوري سامر المصري ، ومع الفنان ياسر العظمة في مسلسل مرايا.



وكانت آخر إطلالات "نعمة" جانيار حسن ، فستان بلون ترابي مميز ، قصير، ومع صدر مفتوح ، وتزينت بشعر طويل ، ومكياج يتناسب مع الاطلالة ، وصندل باللون البيج . حيث لاقت الإطلالة ردود فعل مختلفة منها المؤيد ومنها السلبي ، الذي انتقدها بشدة.

يشار إلى ان الفنانة جانيار حسن من مواليد العام 1991 ، ودرست في معهد السياحة ، ودخلت عالم الفن في العام 2010، وآخر أعمالها كان في العام 2017 في مسلسل عطر الشام .