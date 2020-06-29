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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس المجلس الانتقالي يثلج صدور كل ابناء المحافظات الشمالية بقرار تاريخي شجاع ويعتبرهم جزء من المجتمع ويحذر من اي ممارسات عنصرية ضدهم (صورة )

2020/06/29 الساعة 09:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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