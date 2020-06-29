شكرا لبحثكم عن خبر ممثل عربي شهير يأكل من مخلفات القمامة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل اللبناني الشهير، ميشال أبو سليمان، وهو يأكل من القمامة، تجسيداً للوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصل إليه اللبنانيون.

وأكد الموقع الإلكتروني "لبنان 24"، أن أبو سليمان توجه إلى المواطنين اللبنانيين، قائلا: "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم".

وتابع الممثل اللبناني، أنه "يجب أن نتعوّد على الأكل من القمامة فإذا لم ننزل إلى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد 8 أشهر".

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وأثار فيديو الممثل اللبناني اهتمام المواطنين اللبنانيين، ونشروه على وسائل التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به بلادهم.

ويشار إلى أن كثير من المحلات التجارية والملاحم أقفلت أبوابها، في مختلف المناطق اللبنانية، لعدم قدرتها على تأمين البضائع بسعر الصرف في السوق السوداء الذي ناهز الـ 7500 ليرة لبنانية.