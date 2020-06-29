شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. اليمن على موعد مع حالة جوية ممطرة ستبدأ السبت القادم وستشمل هذه المناطق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت نماذج الطقس توقعات تشير احتمال هطول أمطار رعدية غزيرة على معظم مناطق اليمن ابتداء من مساء الجمعة 3 يوليو 2020م.

ومن خلال متابعة "يمن برس" للنموذجين الأمريكي والأوروبي ظهرت توقعات تشير إلى حالة جوية ممطرة ستبدأ من مناطق شرق اليمن المهرة وحضرموت مساء الجمعة 3 يوليو، وستمتد يوم السبت غرباً باتجاه المناطق الصحراوية، وجنوباً باتجاه المناطق الساحلية قبل أن تتوسع فجر الأحد لتشمل أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

ومن المتوقع أن تبلغ الحالة الجوية الممطرة، ذروتها فجر الاحد، وتتركز على محافظات حضرموت ومأرب وشبوة وأبين والضالع والبيضاء وتعز وعدن ولحج وذمار وصنعاء، قبل ان تبدأ بالانحسار تدريجياً وتتلاشى مساء الاثنين 6 يوليو.

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وأكد خبراء طقس مساء اليوم الأحد تمركز كتلة مدارية رطبة قوية في هذه الأثناء من مساء اليوم الأحد، وسط الهند، ومن المتوقع خلال ٤٨ ساعة القادمة دخولها مياه بحر العرب، ومن المتوقع أيضاً دخولها مناطق شرق اليمن الجمعة القادمة.