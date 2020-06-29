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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور.. صورة نادرة للرئيس اليمني الأسبق تجمعه مع إبنته الكبيرة وهي كاشفة لوجهها وشعر رأسها..شاهد

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، مساء اليوم صورة نادرة لأحد رؤوساء اليمن ، مع اثنين من أبنائه(ولد وبنت)

وتظهر الصورة المرفقة هنا، الرئيس اليمني الأسبق الشهيد عبدالفتاح إسماعيل وهو يحتضن ابنته الكبيرة أسيا وابنه صلاح ، وهم في قمة السعادة، كما تظهر بساطة وتواضع منزلهم في مدينة عدن ، وكذا ملابسهم ومعيشتهم التي لا تختلف عن ملابس ومعيشة المواطنين اليمنيبن العاديين .



وقال الناشطون في منشورات وتعليقات أن الصورة التقطت خلال فترة ترأس الشهيد عبدالفتاح اسماعيل ، لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والامانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني في جنوب الوطن ، والتي استمرت من 21 ديسمبر 1978م حتى 1980م.

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شاهد بالصور.. صورة نادرة للرئيس اليمني الأسبق تجمعه مع إبنته الكبيرة وهي كاشفة لوجهها وشعر رأسها..شاهد

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