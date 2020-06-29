شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تزف بشرى سارة بشأن لقاح" آمن وفعال "ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت الصين بشرى سارة عقب ما أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر للقاح تطوره شركة صينية لمواجهة فيروس كورونا، أنه “آمن وفعال”، لتنعش الآمال بإمكانية السيطرة على الوباء الذي أصاب أكثر من 10 مليون شخص على مستوى العالم. وهذا ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.

أجسام مضادة بمستويات عالية وقالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، في منشور على موقع “ويتشات” الصيني للتواصل الاجتماعي، إنه “وفقا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في? ?المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء. لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

8 لقاحات محتملة وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة 8 لقاحات محتملة على البشر في الصين وخارجها، مما وضعها في موقع متقدم في السباق نحو تطوير لقاح للوقاية من مرض “كوفيد 19” الذي تسبب في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن. وقالت الشركة، التابعة لمجموعة “سينوفارم” الحكومية للأدوية هذا الشهر، إن “لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان لدى مشاركين في تجارب سريرية، وذلك بناء أيضا على نتائج أولية”. ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين، قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع