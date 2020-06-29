شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا بالصور ... زواج نجمة ’’قناة طيور الجنة‘‘ ديما بشار .. شاهد صورة مسربة من حفل ‘‘زفافها الاسطوري’’ .. والمفاجأة من هو ’’العريس‘‘ ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (الخليج 365)

تداولت ’’مواقع التواصل الاجتماعى‘‘ فى ’’العالم العربى‘‘ ، اليوم الأحد ، أنباء عن زواج الفتاة الأردنية ’’ديما بشار’’ ، حتى أصبحت من أكثر العناوين بحثا خلال الساعات الأخيرة .

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وتداول العديد من رواد ‘‘مواقع التواصل الإجتماعى’’ ، نبأ زواج الفتاة الأردنية ’’ديما بشار‘‘ ، حاملة الصوت الجميل فى إلقاء الأناشيد والتى اشتهرت أناشيدها على ’’قناة طيور الجنة‘‘ ، الأمر الذى دفع لأن يكون اسم ‘‘ديما بشار’’ أكثر العناوين بحثا ورواجا على ’’السوشيال ميديا‘‘ .