شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي ومؤتمر عفاش يتفقان على مرشحهم لمنصب محافظ عدن .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر دبلوماسية، الاحد، عن خلافات حادة بين الانتقالي و “الشرعية” حول تسمية محافظ عدن، متوقعة أن تحسم السعودية الملف لصالح الانتقالي.

يأتي ذلك مع عودة اجتماعات اللجنة السياسية بين ممثلي الطرفين بإشراف سعودي.

وقالت المصادر أن الاصلاح طرح اسم صالح بن فريد العولقي، القيادي السابق في الانتقالي والاكثر خصومة للمجلس حاليا، كمرشح للمنصب غير أن الانتقالي طرح اسم احمد حامد لملس الأمين العام للانتقالي والقيادي في المؤتمر الشعبي العام..

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وتشير تسمية ابناء شبوة بأن طرفي الصراع يحاولان خوض معركة شبوة سياسيا.

واكدت المصادر بأن وفد المؤتمر- جناح احمد علي – وافق على لملس كمحافظ لعدن.

ويسيطر الانتقالي على عدن منذ اغسطس الماضي عقب طرده قوات هادي وافشاله محاولة عودتها إلى المدينة اكثر من مرة، لكن السعودية استبقت مساعي الانتقالي للاحتفاظ بالمدينة التي يعتبرها عاصمة دولته المستقبلية بإضافة بند في اتفاق الرياض يسند لهادي مهمة تسمية المحافظ ومدير الأمن ، وفق اتفاق الرياض الذي تسعى السعودية لتطبيقه.