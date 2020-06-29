شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق رسمي من المجلس الانتقالي على كلمة الرئيس هادي وتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يوم الأحد، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وتحديدا فيما يتعلق بشقه السياسي، لافتا إلى أن ذلك ”يعد أولوية لدى قيادة المجلس“.

وجاء ذلك ردا من المجلس الانتقالي على خطاب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي ألقاه في افتتاحية اجتماعه بهيئة مستشاريه، أمس السبت، وتناول آخر المستجدات الطارئة في المحافظات الجنوبية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

Advertisements

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، لـ“إرم نيوز“: ”نؤكد على أن تنفيذ اتفاق الرياض بشقه السياسي، يأتي كأولوية لقيادة المجلس“.

وجدد هيثم التأكيد على ”التزام المجلس بوقف إطلاق النار، الذي دعت له قوات التحالف العربي، قائلا: ”نجدد التزامنا بإيقاف إطلاق النار، رغم أننا في حالة الدفاع عن النفس، ولم نبدأ الحرب ولا نريدها“.

وأضاف: ”إننا منفتحون على كل الجنوبيين، وعلى كل القوى المعتدلة في الشمال، بما يحقق مصلحة الشعب بالجنوب. ثقتنا عالية بدور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتوحيد الجهود ضد العدو الحقيقي للمشروع العربي، ممثلا بالمحور الإيراني التركي القطري وميليشياتهم الحوثية والإخوانية الإرهابية“.

وردا على سؤال حول استخدام الرئيس هادي مصطلح (أبنائي) أثناء توجيه حديثه للمجلس الانتقالي، قال نزار هيثم: ”علينا التركيز على ما بعد الخطاب، وأن نسعى جاهدين لتنفيذ اتفاق الرياض، بما يحقق أهداف عاصفة الحزم، وإفشال مخططات الحوثي“.

وكان هادي دعا، السبت، من سماهم ”أبناءه“ في المجلس الانتقالي الجنوبي، للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الرئيس هادي ”وجه دعوة لأبنائه في المجلس الانتقالي، إلى استغلال الجهود المخلصة والكبيرة، لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، من أجل العودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، ودعاهم إلى إيقاف نزيف الدم، وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني، وإيقاف التصعيد والاعتداءات، والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض“.