شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن ... يفصل عدد من شركات الصرافة ويعلن اسماء 15 شركة معتمدة .. تعرف عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أستهدفت فرق تفتيش البنك المركزي الأحد الموافق 28 يونيو 2020م، الحملة على نظم شبكات الحوالات المالية المحلية، وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، تعميم عبر جمعية الصرافين في عدن، يهدف الى تنظيم عمل نظم شبكات الحوالات المالية المحلية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي اليمني، ومنع التعامل مع أي شبكات أخرى غير معتمدة.

يأتي ذلك استمرارا للحملة الواسعة التي يقودها البنك المركزي اليمني على الشركات والمنشئات الفردية للصرافة العاملة في عدن، وضبط المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف.

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وكان تعميم البنك المركزي قد تضمن كشف بأسماء شبكات الحوالات المالية المحلية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي اليمني، والمصرح التعامل معها من قبل جميع الشركات والمنشئات الفردية للصرافة العاملة في الجمهورية.. وهي:

1- عدن اكسبرس

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2- القطيبي اكسبرس

3- أبشر كاش

4- الحداد اكسبرس

5- الصلاحي اكسبرس

6- الذهبي اكسبرس

7- الإنماء اكسبرس

8- المفلحي اكسبرس

9- الوطنية للحوالات

10- العمقي

11- البسيري

12- الطريحي

13- أبوسند الفروي

14- الناصر اكسبرس

15- دادية اونلاين

وحذر البنك المركزي بعدم التعامل مع أي شبكات أخرى لم يشملها الكشف أعلاه، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يخالف ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية.