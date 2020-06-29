شكرا لمتابعة خبر عن قبائل مراد تستنكر إزدواجية "الإصلاح" في منع جرحاها من دخول مستشفى مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت قبائل مراد ، تعنت حزب الإصلاح في حرمان جرحى "مراد" من المجندين المشاركين ضمن تحالف دعم الشرعية من دخول مستشفى مأرب.

مصحح قبائل مراد عن رفضها للازدواجية التي يتعامل بها حزب الإصلاح مع الجرحى الذين لا ينتمون إلى فصيله السياسي من جرحى القبائل.

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واتهمت حزب الإصلاح بالانتهازية وممارسة سياسة الاقصاء والتنمر ضد غير الموالين له من القبائل ومن التكوينات السياسية الأخرى.

يأتي هذا ، عقب ، منع جرحى مجندي قبيلة مراد في جبهتي ماهلية والعبدية من تلقي العلاج بمستشفى مأرب ، بناءً على توجيهات صادرة عن قيادات عسكرية بحزب الإصلاح ، بحسب مصادر إعلامية.

وذلك قبيلة مراد ، كبرى قبائل محافظة مأرب ، من حيث العدد والتأثير ، وهي القبيلة التي ينتمي بها محافظ مأرب الحالي سلطان العرادة.