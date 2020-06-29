شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات يمنية بـ ’’طرد التحالف من اليمن‘‘.. وناشطون وصحفيون يطلقون حملة إلكترونية تصدرت التراند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد ناشطون وصحفيون يمنيون ، رفضهم لما وصفوه بـ "بالاحتلال السعودي الاماراتي لليمن" ، بعد انكشاف أجندة الحليفين في ابتلاع اليمن ، حد وصفهم.

وأطلق ناشطون حملة إلكترونية ، تحت وسم ( طرد - تحالف -الشر- مطلب يمني ) التي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، والترند المحلي على موقع تويتر ، مطالبين بإنها التدخل العسكري للسعودية والامارات في اليمن.

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كما دعا كثيرون ، إلى اسقاط شرعية الرئيس هادي ، وتشكيل حكومة تكنو قراط توافقيه ، يعضدها مجلس عسكري ، لادارة البلاد ، وإلغاء شرعية تدخل التحالف في اليمن.

وتسعرت جذوة المطالبات بطرد التحالف من اليمن ، بعد تمكين الانتقالي الجنوبي ذي المنزع الانفصالي المضاد للشرعية ، والمدعوم من الامارات على السيطرة على جزيرة سقطرى ، واخفاق الشرعية في الاحتفاظ بها.