شكرا لمتابعة خبر عن مصادر استخباراتية تكشف عن هوية الإعلامي المؤتمري الذي كلفة طارق صالح بالإشراف على تعذيب معتقلين في سجون بالساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية في مدينة المخاء ، عن تورط اعلامي مؤتمري بتعذيب معتقلين في سجون "طارق عفاش" من بينهم معتقلين رأي.

وأكدت المصادر أن الإعلامي نبيل الصوفي تم تكليفه من "طارق عفاش" بالإشراف على تعذيب المعتقلين من الحراك التهامي، ومن بينهم معتقلي الرأي من أبناء محافظة تعز.

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أوضحت المصادر أن الناشط "محمد علي عبده" أحد أبناء الدريهمي عارض سياسة "طارق عفاش" في الساحل عبر صفحته في التويتر، وهو الان يخضع للتعذيب في سجون سرية تحت الارض تتبع طارق عفاش، مشيرة الى أن المشرف على تعذيبه هو الاعلامي "نبيل الصوفي".

وإستنكر ناشطون تجرد نبيل الصوفي وانسلاخه من مبادئه وإنقلابه على رفقاء مهنته، بتوليه وإشرافه على مهمة تعذيبهم في المعتقلات السرية التابعة لطارق عفاش في الساحل الغربي.