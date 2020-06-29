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عدن - ياسمين التهامي - فنان لبناني شهير يأكل من حاوية القمامة بعد سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة.. شاهد من يكون؟ (فيديو مؤثر)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل اللبناني، ميشال أبو سليمان، ظهر فيه وهو يأكل من القمامة، تجسيدا للأوضاع السائدة في لبنان. ونشر أبو سليمان هذا المقطع عبر صفحته على الفيسبوك انتقادا للوضع الذي تمر به البلاد حاليا. وتوجه أبو سليمان إلى المواطنين قائلا: “هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، يجب أن نتعود على الأكمل من القمامة، فإذا لم ننزل إلى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد 8 أشهر”. وأثار الفيديو الذي نشره الممثل اللبناني ومقدم البرامج موجة كبيرة من التضامن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التعبير عن التذمر من الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن اللبناني بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة هي الأشد في تاريخه منذ انتهاء الحرب في العام 1989م تسبب فيها حزب الله اللبناني بعد سيطرته على مفاصل الدولة واعترافه علناً بالعمالة مع إيران . ر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل اللبناني، ميشال أبو سليمان، ظهر فيه وهو يأكل من القمامة، تجسيدا للأوضاع السائدة في لبنان. ونشر أبو سليمان هذا المقطع عبر صفحته على الفيسبوك انتقادا للوضع الذي تمر به البلاد حاليا. وتوجه أبو سليمان إلى المواطنين قائلا: “هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، يجب أن نتعود على الأكمل من القمامة، فإذا لم ننزل إلى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد 8 أشهر”. وأثار الفيديو الذي نشره الممثل اللبناني ومقدم البرامج موجة كبيرة من التضامن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التعبير عن التذمر من الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن اللبناني بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة هي الأشد في تاريخه منذ انتهاء الحرب في العام 1989م تسبب فيها حزب الله اللبناني بعد سيطرته على مفاصل الدولة واعترافه علناً بالعمالة مع إيران .

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