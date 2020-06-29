شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة تهز العراق .. ضابط كبير يغتصب فتاة أمام أخواتها بطريقة وحشية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:57 صباحاً - تناقلت وسائل إعلام عراقية تفاصيل جريمة مروعة لضابط منزوع القلب والضمير، أقدم على اغتصاب فتاة وسلبها شرفها داخل منزلها بعد اقتحامه.

وفي التفاصيل أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن ضابطاً رفيع في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، اغتصب فتاة بعد مداهمة منزلها.

جديد الخليج 365

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وقال المصدر إن “أحد ضباط شرطة محافظة صلاح الدين لاحق قبل أيام فتاة إلى منزلها وقام بالاعتداء عليها بعدما عزلها وشقيقاتها في غرفة وقام بالاعتداء عليها”.

هذا وقال اللواء سعد معن مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية إنه “في الثامن من الشهر الحالي تم سحب يد العقيد (لم يذكر اسمه) آمر فوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه التوقيف بناء على الشكوى المقامة في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت اعتدائه على شرفها”.

وأضاف “وفي الخامس عشر من الشهر الحالي قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 393 ثانياً من قانون العقوبات”، مبيناً أن “المتهم مازال موقوفاً”.

وأشار مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية إلى أن “الاجراءات القانونية مستمرة وشُكل مجلس تحقيقي أيضا بحقه كما صدرت إحالة بحقه أيضا إلى محكمة قوى الأمن الداخلي”.