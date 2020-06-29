اخبار الخليج / اخبار اليمن

حريق هائل يندلع وسط مدينة عدن وأحد الأطفال يقفز من أعلى المبنى المحترق لإنقاذ حياته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر حريق هائل يندلع وسط مدينة عدن وأحد الأطفال يقفز من أعلى المبنى المحترق لإنقاذ حياته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع حريق هائل صباح اليوم الأحد  في أحد المباني السكنية بمديرية المنصورة وسط العاصمة الموقتة عدن .

وأفادت مصادر محلية لـ"يمن برس" أن حريقا هائلا شب في الطابق العلوي من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق قبل أن ينتشر إلى بقية طوابق وأجزاء المبنى.

Advertisements

 

 وأضافت المصادر أن أحد الأطفال نجا بنفسه من الحريقة بعد أن قفز من الطابق الأخير.. مشيرة إلا أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بجروح.

وأشارت إلى أن عربات الأطفاء هرعت إلى مكان الحريق وباشرت بعملية إخماده فيما لم ترد تفاصيل أخرى حول عدد الضحايا وحجم الخسائر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل يندلع وسط مدينة عدن وأحد الأطفال يقفز من أعلى المبنى المحترق لإنقاذ حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا