شكرا لبحثكم عن خبر حريق هائل يندلع وسط مدينة عدن وأحد الأطفال يقفز من أعلى المبنى المحترق لإنقاذ حياته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع حريق هائل صباح اليوم الأحد في أحد المباني السكنية بمديرية المنصورة وسط العاصمة الموقتة عدن .

وأفادت مصادر محلية لـ"يمن برس" أن حريقا هائلا شب في الطابق العلوي من عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق قبل أن ينتشر إلى بقية طوابق وأجزاء المبنى.

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وأضافت المصادر أن أحد الأطفال نجا بنفسه من الحريقة بعد أن قفز من الطابق الأخير.. مشيرة إلا أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بجروح.

وأشارت إلى أن عربات الأطفاء هرعت إلى مكان الحريق وباشرت بعملية إخماده فيما لم ترد تفاصيل أخرى حول عدد الضحايا وحجم الخسائر.