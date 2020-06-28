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مصرع 13 من مليشيا الحوثي الإيرانية بنيران القوات المشتركة في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

مصرع 13 من مليشيا الحوثي الإيرانية بنيران القوات المشتركة في الساحل الغربي

متابعات_ الخليج 365

لقي 13 من ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم بنيران القوات المشتركة خلال صدها محاولتي تسلل جنوبي مدينة الحديدة.

 

وأوضح مصدر عسكري، ان القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وقتل خلال التصدي للعملية 9 من العناصر المتسللة وفر آخرون، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة، التابعة للجيش الوطني، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

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وفي عملية مماثلة، قتل أربعة من ميليشيا الحوثي في كمين للقوات المشتركة في مديرية التحيتا.

 

وأوضح المصدر، إن وحدة من القوات المشتركة نصبت كمينا لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع تمركزها في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا وقتل في الكمين أربعة من العناصر المتسللة بينهم قناص.

 

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