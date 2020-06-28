شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على السعودية بوفاة " الأمير بندر آل سعود" والديوان الملكي ينعيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود والحزن يخيم على المملكة .

وجاء البيان كا التالي : ” بيان من الديوان الملكي ” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.