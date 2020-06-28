أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 وهي كالتالي :

وصول الدفعة الأولى من أبناء حضرموت العالقين في السودان عبر مطار عدن https://www.elyamnelaraby.com/487771 تحالف رصد: 20 ألف مختطف في سجون ميليشيا الحوثي الإيرانية https://www.elyamnelaraby.com/487773/ محلل سياسي: الزبيدي سيزور امريكا قريبا لمناقشة القضية الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/487778/ إعلامي جنوبي لــ"الخليج 365": أردوغان اليوم يدفع من الخلف بإخوان اليمن لاحتلال الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/487783 Advertisements مناقشة تدخلات مكتب الـ"يونبس" بوادي وصحراء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/487787/ تقييم حملة النظافة في الحوطة وتبن وتسليم شحنة أدوية لمستشفى ابن خلدون https://www.elyamnelaraby.com/487796/ محافظ المهرة يناقش سبل تفعيل الجمعيات الزراعية https://www.elyamnelaraby.com/487806 اللواء بن بريك يلقي قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حميد شكري https://www.elyamnelaraby.com/487826/%D8%A7 مستجدات كورونا في اليمن .. تسجيل 15 إصابة جديدة في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/487830

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