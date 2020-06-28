رئاسة هيئة الأركان تكرم عدداً من أبطال الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كرم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، عدداً من أبطال الجيش الوطني الذين شاركوا في عملية عسكرية نوعية ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم شرقي محافظة صنعاء.



وأشاد رئيس هيئة الأركان- خلال تسليمه دروع الشجاعة للأبطال ولأسر الشهداء الذين قضوا في العملية العسكرية- بالبطولات الخالدة التي جسّدوها في المعركة والتي توّجت بهزيمة المليشيات الحوثية وإفشال مخططها لاختراق مواقع الجيش.. مترحّماً على أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا هذه المعركة.

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وقال الفريق بن عزيز، "إن هذا التكريم يأتي عرفاناً للتضحيات التي سطّرها هؤلاء الأبطال خلال المعركة الوطنية".. معتبراً ذلك تكريمًا لكل أسر الشهداء الأخيار ولجميع أبطال الجيش الذين ما يزالون يسطرون الملاحم البطولية لدحر أبشع عصابة كهنوتية في تاريخ البلاد، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المضي على درب شهداء الجيش والمقاومة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وفي سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية والتخلص من عصابة الكهنوت الحوثية لكي تنعم اليمن وأبنائها بالأمن والإستقرار.