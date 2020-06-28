شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الانفجار العنيف الذي وقع بالقرب من موكب " سعد الحريري " اثناء عودته الى بيروت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن تفاصيل دوي الانفجار العنيف والحادث الأمني الذي وقع بالقرب من موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري خلال عودته إلى بيروت منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، أن الحادث وقع قبل 10 أيام أثناء مرور موكب سعد الحريري في البقاع، موضحة أنه لا يوجد دليل على وجود استهداف مباشر للحريري.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في الواقعة وتبحث جميع الفرضيات، حول استهداف موكب سعد الحريري أثناء عودته إلى بيروت.

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وكشفت قناة “الحدث” اللبنانية عن الواقعة موضحة أنه بعد جولة لسعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة إلى البقاع وأثناء عودته إلى بيروت وقع انفجار في منطقة جبلية تقع أمنيا ضمن مسار الموكب، وتحديدا على بعد 500 متر منه.

وذكرت القناة أن موكب الحريري أكمل الطريق إلى بيروت، بينما عملت الأجهزة الأمنية على تمشيط محيط المكان وعثرت على بقايا صاروخ، لكنها فرضت السرية على المعلومات.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية كانت تبحث حول ما إذا كان مصدر الصاروخ طائرة مسيرة أو قاعدة أرضية، إضافة إلى معرفة نوع الصاروخ.