شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بطريقة وحشية.. قوات طارق صالح تعدم قائد عسكري كبير في المقاومة التهامية بالساحل الغربي (الاسم + الصورة + المنصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٣ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر محلية بإغتيال قائد عسكري كبير في قوات المقاومة التهامية اليوم الأحد بمدنية المخا غربي اليمن .

وأكدت المصادر اغتيال نائب ركن تسليح اللواء الثالث فى المقاومة التهامية “نوار خالد احمد قاسم” في مدينة المخا بالساحل الغربي.

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واكدت المصادر أن عملية الإغتيال جاءت بعد ايام فقط من انتقاد تصرفات واعمال قوات مايسمى “حراس الجمهورية”تجاه ابناء تهامة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات العميد طارق صالح قائد ما يسمى حراس الجمهورية المدعومة إماراتيا قامت مساء اليوم الأحد بإعدام نائب ركن تسليح اللواء الثالث فى المقاومة التهامية “نوار خالد احمد قاسم” بطريقة وحشية ولأسباب مجهولة لم تفصح عنها المصادر حتى اللحظة .

يُشار إلى أن ” نوار قاسم” كان قد طالب “طارق صالح ” وقواته بالرحيل من تهامة وتركها لإبنائها .

قوات طارق صالح تعدم قائد عسكري كبير وتعد هذه الجريمة واحدة من بين مئات وألاف الجرائم الوحشية التي تمارسها قوات طارق صالح بحق ابناء تهامة، في ظل اهمال متعمد وتغاضي غير معتبر من قبل التحالف وصمت حكومي مطبق وخجول للشرعية التي يعتبر طارق عفاش أحد أعدائها.