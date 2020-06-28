شكرا لمتابعة خبر عن انباء عن وصول عدد من مشايخ مراد الى العاصمة صنعاء .. ومصادر تكشف لـ’’الخليج 365‘‘ أهداف وسبب الزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية لـ"سمابرس" في العاصمة صنعاء ، بوصول عدد من مشايخ ووجهاء قبلية مراد بمحافظة مأرب شرقي اليمن ، الى محافظة صنعاء ، في مهمة تفاوضية مع قيادات الحوثي .

وأكدت المصادر:" أن عدد من كبار مشايخ ووجهاء قبائل مراد الماربية ، وصلت مساء اليوم الأحد الى العاصمة صنعاء ، بعد أيام من التنسيق والتواصل مع قيادات الحوثي.

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ورجحت المصادر: أن يلتقي مشايخ مراد ، برئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي ، بعد أن كان في إستقبالهم القيادي البارز في الجماعة الحوثية أبو علي الحاكم.

وبينت المصادر : أن عدد المشايخ الذين وصلوا مساء اليوم إلى صنعاء هم عشرة مشائح من كبار قبيلة مراد، ولم يتم معرفة سبب قدومهم بحسب المصدر.

‏ولفتت المصادر: إلى أن مشايخ قبيلة مراد والبالغ عددهم ثمانية اتوا للقاء قيادات جماعة الحوثي في صنعاء والتفاوض معهم بشأن وقف التصعيد العسكري على قبيلتهم وتوقيع اتفاق سلم بين قبائل مراد والجماعة الحوثية لتجنيب بلادهم ويلات الحرب والدمار .

وفي المقابل تلتزم القبائل المرادة بعدم التعرض لمقاتلي الحوثي أثناء مرورهم في مناطق القبيلة والتزامهم بموقف الحياد في معارك الحوثيون مع قوات الجيش الوطني بالمحافظة ”.