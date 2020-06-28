شكرا لمتابعة خبر عن مصدر حكومي : السعودية تتأهب للإطاحة بالرئيس هادي .. وتطرح مقترحا يعيد رسم التوازنات في اليمن .. ويكشف تسريبات خطيرة هذه تفاصيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي ، مقرب من دوائر صنع القرار في حكومة الشرعية، أن الرياض تعكف حاليا على اقناع الشرعية بالتوقيع على مقترح جديد قدمته المملكة السعودية، تحت عنوان حل الازمة القائمة بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.

وقال المصدر، إن مقترح الاتفاق (الذي لم يتم التوقيع عليه حتى الآن) ، يهدف إلى إسقاط حجر الدومينو الأخير في الشرعية أمام المشروع الكولونيالي للسعودية والامارات ووكلائهما في اليمن، من بينها استبعاد الرئيس هادي عن السلطة، معقبا أن "جزيرة سقطرى خارج بنود الاتفاق".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

Advertisements

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح المصدر، إن اتفاق الرياض الجديد، يتضمن بنودا من بينها إزاحة هادي عن السلطة وتعين نائبه علي محسن الأحمر، رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بحسب المصدر يأتي في إطار تبادل الأدوار بين الرياض وأبوظبي، للايحاء للشرعية وشركائها أن السعودية ما تزال في ذات الصف.

وأشار المصدر، أن الرياض تداركت فكرة تعيين على محس الأحمر خلفا للرئيس هادي، بعد اعتراض الانتقالي الجنوبي والبركاني وفصيل المؤتمر الموالي للشرعية.

وكانت وسائل إعلام نشرت أنباء، تكشف عن نية سعودية إماراتية لتقاسم موارد اليمن من النفط والغاز، عن طريق ابتزاز حكومة الرئيس هادي، بتجديد الوديعة الدولارية التي دفعتها السعودية دعما للعملة اليمنية، مقابل التنازل والتوقيع على منح السعودية القطاع النفطي 18، وإلحاقه بشركة أرامكو السعودية.