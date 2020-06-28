شكرا لمتابعة خبر عن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والانتقالي في شقرة والطرية في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وقوات الانتقالي الجنوبي في جبهات محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وبحسب المصادر، فإن معارك عنيفة تدور في هذه الاثناء، بين قوات الجيش المسيطر عليه حزب الاصلاح والانتقالي في جبهة شقرة، وفي جبهة "الطرية" بالقرب من مدينة زنجبار.

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وأحتدمت المعارك وازدات ضراوة شرق مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين..

وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي في أبين محمد النقيب، على صفحته بتويتر، تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والانتقالي في أبين