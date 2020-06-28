شكرا لمتابعة خبر عن العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في برنامج لتسرد التوقعات والاحداث القادمة في الوطن العربي والعالم الذي يشهد حروب وانتشار للامراض

وحول فيروس كورونا الذي ارعب العالم قالت أنا متفائلة، الكورونا مثل الحلم، هذه الأزمة ستنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتهاالفيروس سينتشر في أميركا وأوروبا أكثر ليختفي لاحقًا بغمضة عين.

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العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

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