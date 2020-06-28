شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الأركان : يكرم عددا من ابطال الجيش اليمني الذي نفذوا عمليات نوعية في جبهة نهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كرم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، عدداً من أبطال الجيش الوطني الذين شاركوا في عملية عسكرية نوعية ضد جماعة الحوثي في جبهة نهم شرقي محافظة صنعاء.

وأشاد رئيس هيئة الأركان- خلال تسليمه دروع الشجاعة للأبطال ولأسر الشهداء الذين قضوا في العملية العسكرية- بالبطولات الخالدة التي جسّدوها في المعركة والتي توّجت بهزيمة الحوثيون وإفشال مخططها لاختراق مواقع الجيش.. مترحّماً على أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا هذه المعركة.

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وقال الفريق بن عزيز، "إن هذا التكريم يأتي عرفاناً للتضحيات التي سطّرها هؤلاء الأبطال خلال المعركة الوطنية".. معتبراً ذلك تكريمًا لكل أسر الشهداء الأخيار ولجميع أبطال الجيش الذين ما يزالون يسطرون الملاحم البطولية لدحر أبشع عصابة كهنوتية في تاريخ البلاد.

وأكد رئيس هيئة الأركان المضي على درب شهداء الجيش والمقاومة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وفي سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية والتخلص من عصابة الحوثي لكي تنعم اليمن وأبنائها بالأمن والإستقرار.