شكرا لمتابعة خبر عن عكاظ : اتفاق اليمنيين على تنفيذ اتفاق الرياض يؤكد رغبتهم بالعودة لردع الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة عكاظ السعودية في افتتاحيتها ، ان استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين اليمنيين يؤكد رغبة الأطراف المعنية بضرورة التلاحم لردع الحوثيون، والسير في الطريق الصحيح لإعادة بناء اليمن وتحرير بقية المناطق من الرجس الحوثي، وإعادة إعمار الأرض ليعود اليمن سعيداً شامخاً لا مكان فيه لعملاء إيران من الإعراب.

واشارت الصحيفة إلى ان السعودية لم تأل جهداً لجمع كلمة اليمنيين، وتوحيد صفوهم بدءاً من تلبية دعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنقاذ الشرعية اليمنية، وانتهاء بوضع الحل الأنسب بجمع كلمة الشعب اليمني من خلال «اتفاق الرياض» لإيقاف نزف الدم اليمني وردع المتربصين به، ووقف التصعيد والاعتداءات.

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وأوضحت عكاظ ان دعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى استغلال الجهود السعودية المخلصة والكبيرة للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، تأتي تأكيدا على أن اتفاق الرياض هو المخرج الآمن لإنهاء مسببات وتداعيات الأحداث الأخيرة في بعض المناطق اليمنية المحررة، وما تحتويه بنوده من تغليب للمصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني، وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيون ، واستيعاب جميع أطياف الشعب اليمني في إطار الدولة الشرعية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية.