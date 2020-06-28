شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : سلطان البركاني ينفجر غضبا ويكشف حقيقة بيع اراضي يمنية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني الانباء التي تتحدث عن بيع او تفريط بأرضٍ يمنية.

وقال البركاني في لقاء مقتضب مع قناة اليمن الفضائية ، والله انني لم اسمع اطلاقا في السعودية او الامارات او امريكا او مصر من يتحدث عن أراضي يمنية ويقول يجب ان تذهب لهذا الطرف او ذاك

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واضاف, من يدعون زورا وظلما ان هناك بيع او تفريط بأرضٍ يمنية "واهمون" ولم نسمع بهذا الأمر اطلاقا

وتابع البركاني قائلا, سنبذل ما بوسعنا لأنهاء الحرب وحفظ دماء اليمنيين واستعادة الدولة وتنفيذ اتفاق الرياض والعمل من العاصمة المؤقتة عدن.