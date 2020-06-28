شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : مشائخ قبلية من محافظة مأرب تصل إلى صنعاء فى زيارة مفاجئة وغير واضحة الأسباب تثير التساؤلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر محلية في العاصمة صنعاء تفيد لموقع يمني بوست الإخباري اليوم الاحد عن وصول عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة مراد بمحافظة مأرب اليمنية في مهمة يعتقد أنها تفاوضية

وأكدت المصادر أن عدد من كبار مشايخ ووجهاء قبائل مراد التابعة لمحافظة مأرب وصلت مساء اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء بعد أيام من التنسيق والتواصل مع قيادات المليشيا.

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ورجحت المصادر أن يلتقي مشايخ مراد برئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط ورئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي بعد أن كان في استقبالهم القيادي البارز في الجماعة الحوثية أبو علي الحاكم.