شكرا لمتابعة خبر عن قصف للطيران وتقدم الجيش الوطني ومصرع أكثر من 20 حوثي مستجدات جبهة قانية بالبيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكبدت جماعة الحوثي اليوم الأحد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهتن عنيفة مع قوات الجيش الوطني وقصف لمقاتلات التحالف العربي في جبهة قانية بالبيضاء.

وأفادت مصادر عسكرية بمصرع اكثر من 20 من جماعة الحوثي على أيدي أبطال الجيش الوطني والقبائل في جبهة قانية الوهبية بمحافظة البيضاء.

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وأضافت المصادر بأن المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم لقوات الجيش الوطني وتراجع جماعة الحوثي.

وأكدت المصادر بأن قوات الجيش الوطني طهرت عددا من المواقع المطلة على سوق قانية.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد أكثر من 10 غارات جوية على مواقع وتحصينات وتعزيزات جماعة الحوثي في قانية.

وأشارت المصادر إلى أن غارات التحالف أسفرت عن تدمير أليات عسكرية وأسلحة نوعية جماعة الحوثي.