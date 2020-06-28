شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تباغت الجميع وتعترف رسميا ان هذه المحافظة الجنوبية خارجة عن سيطرتها وتحت السيادة الكاملة لدولة الامارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي ، الأحد، إن محافظة أرخبيل سقطرى (شرق)، أصبحت خاضعة لـ"سيادة إماراتية كاملة".

وأوضح الرحبي في منشور عبر حسابه في تويتر أن "الإمارات تعتزم فصل المحافظة عن اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية خلال الفترة القادمة تحت ذريعة حمايتها من قطر وتركيا".

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واتهم الرحبي الإمارات بـ"السعي إلى التحكم الكامل بالمجالين الجوي والبحري للأرخبيل، والاستيلاء على موارده الطبيعية، ونقل ما يلزمها من نباتات ومعادن وأحجار نادرة إلى أبوظبي".

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية، بوجود القوات السعودية التي اتهمها محافظ سقطرى رمزي محروس بالمساندة وتسهيل سقوط الجزيرة.