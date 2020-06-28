شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : الرويشان يشن هجوما لاذعا على الرئيس هادي والتحالف الميسري كان بإمكانه أن يفعل ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاود خالد الرويشان ، وزير الثقافة الأسبق مهاجمة التحالف العربي والرئيس هادي عقب خطاب الأخير يوم أمس والذي وصفه الكثيرون بأنه خطاب "مخيب للآمال ".

وقال الرويشان في منشور تابعه "سماء برس" انتظرنا من اجتماع الرياض قراراً حازماً بعودة محافظ سقطرى رمزي محروس واستعادة المحافظة فإذا بالاجتماع يتحدث عن ضرورة تعيين محافظ لعدن"

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وأضاف الرويشان "بل تحدث الاجتماع أيضاً عن ضرورة تعيين مدير أمن لعدن..مشيرا إلا أن ملايين من الشعب اليمني انتظروا هذا الاجتماع وتابعه العالم وفي نهاية المطاف أسفر عن المطالبة بتعيين مدير أمن لمدينة عدن.

وأضاف "كأن تعيين مدير أمن لعدن هو نهاية كل كوارث اليمن وحروبه وانقلاباته وانقساماته وكوروناته!

واستطرد قائلا : "هذا الطلب التافه هو خلاصة التحالف وسياسته ونواياه ، وخلاصة اتفاقية الرياض وبنودها ؛ لأن الهدف منها أساساً كان إضفاء الشرعية الدولية لمليشيا الانتقالي وقد تحقق".

واعتبر أن ذلك توطئةً لتقسيم اليمن! مؤكدا أنه وبعد أن تحقق ذلك الاعتراف لن يتحقق بندٌ آخر من الاتفاقية أيها المخدوعون! والأيام بيننا !

كما قال الرويشان إنه يمكن لأي وزير داخلية في أي بلد في العالم أن يصدر قراراً بتعيين مدير أمن أو مدير قسم شرطة لكن التحالف يجعل قراراً كهذا كل القضية.

واختتم بالقول:"إن الرئيس هادي بدا مُنهكاً أكثر من أي وقتٍ مضى ،الرئيس الضيف الذي خذله المُضيف وخانه الحليف" .