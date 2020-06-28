شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً لضعف النظر .. وصفة طبيعية تنهي معاناتك إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 09:55 مساءً - هُناك الكثير من الأشخاص الذين يُصابون بمشاكل في النظر وضعفٍ فيه، ولا سيّما في هذه الأيام؛ نظراً لاستخدام الوسائل التكنولوجية؛ مثل: أجهزة الحاسوب، والهواتف الذكية لفترات وساعاتٍ طويلة، إلى جانب العديد من الأسباب التي تتمثّل في سوء التغذية، والإرهاق، والسهر كثيراً، وغالباًَ ما يكون العلاج باستخدام النظارات الطبيّة، أو العدسات اللاصقة التي لا يُفضّلها الكثير من الناس، وربما يلجأ البعض لإجراء عملية الليزك، إلا أنّ هناك من يُفضّل أن يتبع بعض العلاجات الطبيعيّة التي تساعده على وضوح وتقوية الرؤية.



*طرق علاج ضعف النظر*

جديد الخليج 365

تناول العناصر الغذائية التي تقوي النظر:

أَستَازانثين: هو من المُغذّيات التي تُقلّل من فرص الإصابة بأمراض العين المُختلفة؛ مثل: إعتام العدسة، والضمور البقعيّ، والعمى، ويمكن الحصول عليه من الأعشاب البحريّة، والسلمون.

أوميغا 3: هو واحدٌ من الأحماض الأمينيّة الدهنيّة، والذي له دورٌ مهمٌّ في الحماية من جفاف العين، وتُعتبر التونة، والسردين، والرنجة من أهمّ مصادره.

فيتامين د: يدخل هذا الفيتامين في تركيب الكثير من الأسماك الدهنيّة، كما يوجد في الكبد، واللحم البقريّ، والأجبان، وصفار البيض، وهو من الفيتامينات التي تُقوّي شبكيّة العين، وتحميها من الالتهابات، كما أنّه يُقوّي النظر.

Advertisements

اللُّوتين: هو عنصرٌ غذائيٌّ مُهمٌّ جداً للعين، إذ يُحافظ على صحة العين، ويحدُّ من مشاكل النظر، ويُقوّيه، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة العضوية، لا سيّما الدجاج، والبيض.

فيتامين أ: وذلك لأنّ له دوراً فعالاً في زيادة في تقوية العين، والحفاظ على صحتها، ومن أهم المصادر التي يمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلالها: الجزر، والمُكسّرات مثل: اللوز، والتمر.

*استعمال كحل الأثمد*

هو كحلٌ يُخفّف من غباش الرؤية، كما أنّ له خصائص تُمكّنه من الحفاظ على عيون نظيفة، مما يزيد من صحتها وقوتها، وذلك عن طريق شدّ أعصابها، ومُعالجة قروحها.

*ممارسة تمارين البصر*

تعتمد هذه التمارين على النظر لأشياء بعيدة جداً مثل الأجرام السماويّة، والقمر، والتأمّل فيها لمدة لا تقلُّ عن خمس دقائق، مع الحرص على توزيع النظر في جميع الاتّجاهات، ممّا يزيد من قوّة عضلة العين، كما أنّ التدقيق على نقطة صغيرةٍ يزيد حدّة البصر بشكل واضح.

استخدام بعض الوصفات الطبيعية هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تُستخدم لتقوية النظر، ومن بينها وصفة اللوز التي يمكن تحضيرها عند اتباع الخطوات الآتية:

طحن سبع حبات من اللوز حتى تصبح ناعمة. خلطها مع ملعقتين كبيرتين من بذور الشمام، وملعقة صغيرة من العسل.

إضافة ملعقة كبيرة من الخليط إلى كوب من حليب اللوز، وشربها بشكلٍ يوميٍّ قبل النوم.

ملاحظة: يُمكن تناول هذه الخلطة في أيّ وقت من النهار، مع مراعاة عدم أكل أو شرب أيّ شيء بعدها لمدة ساعتين.

*ممارسة تمارين التخيل*

هذه التمارين معتمدة على تجارب شخصية غير مثبتة علمياً، وتقوم هذه التمارين على مبدأ إقناع العين أن النظر جيّد، ومن المهم عند ممارسة التمارين الذهنية اتّباع الخطوات الآتية:

الجلوس في مكان هادئ، وبشكل فرديّ لمدة خمس دقائق.

إغلاق العيون، وتخيّل الشخص نفسه بدون نظارات طبيّة، ومُحاورة النفس وكأنّ النظر عاد قوياً كالسابق.

التنفس بعمق، وترديد جملة "نظري قوي" ثلاث مرّات مُتتابعة.

مُمارسة التمرين والاقتناع بأنّ له نتائج إيجابية.