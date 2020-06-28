شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان حرب شوارع في السعودية.. قتال "حتى الموت" بالحجارة والعصي وتدخل عاجل للشرطة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 28 يونيو 2020 09:55 مساءً - وثق مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مطاردة مثيرة بين سيارتين من نوع "إف جي" و"هايلكس" وصدم إحداهما الأخرى عمدًا في محافظة أحد رفيدة.



وأظهر الفيديو المتداول على موقع "تويتر"، أنه "بعد توقف المركبات في شارع الأربعين بمحافظة أحد رفيدة هرع كل من سائقيها ومرافقيهما للنزول وتطور الأمر إلى مضاربة بالعصي وتراشق بالحجارة".

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وأبان الفيديو أن قائد المركبة الجيب قام بملاحقة قائد "الهايلكس" وتعمد صدمه حيث انحرفت المركبة وتوقفت جانب الطريق وكرر الاصطدام بها وإعطابها.



ويتضح من المقطع، أنه بعد ذلك نزل السائقان ومرافقوهما وتطور الأمر إلى مضاربة بالحجارة والعصي، وتدخل بعض المارة في محاولة لفض المضاربة.

وفي السياق، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير السعودية، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على أربعة سعوديين (في العقدين الثالث والرابع من العمر).

وأضاف المتحدث في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "وقع بينهم شجار على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمدًا بمركبتيهما".