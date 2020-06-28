شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة التركية ​ناز ديج​ فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تغني أغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ “حالة حب” باللغة العربية ومزجتها مضيفة كلمات باللغة التركية وعلقت: مزيج ..استمع الى النسختين واختاروا ما تفضلونه

وحصل الفيديو على نسب مشاهدة عالية جدا خصوصا من البلدان العربية الذين اثنوا على موهبة ناز. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو • أسد يعاشر امرأة متزوجة لمدة 7 أيام .. وعندما حقق حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. شاهد الفيديو • تسريب فيديوهات إباحية لأحمد ابو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري .. فضيحة مدوية ليس لها مثيل ..شاهد • أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو) • فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد • ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور) Advertisements • شاهد ماذا كانت تفعل الكويتية "غدير السبتي" والعمانية "بثينة الرئيسي" في حمام السباحة عاريتان.."فيديو صادم" • تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • افعى "الكوبرا" القاتله تنام مع هذا الشاب ثلاث سنوات على سرير واحد .. لكنها في نهاية الأمر فاجئته بأمر مرعب لم يكن يخطر على بال أحد ..شاهد الصور • مرت من أمامة بجسد مغري فلم يتحمل ذلك...لحقها الى عقر دارها ليدخل عليها..الفنان "جاستن بيبر" في فضيحة جديدة..(صور). • الجسمي يقع بالمحظور .. لم يستطع تمالك نفسه أمام إثارة واغراء الفنانة اللبنانية "قمر" ، والموديل العراقية "شمس" فحدثت الفضيحة داخل كازينو ليلي ..شاهد الفيديو • أسد ينهش جسد فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- يذكر ان الاخيرة هي خريجة برنامج المواهب “ذا فويس” بنسخته التركية وقد حصلت على اعجاب الجمهور وقتها وكل اعضاء لجنة التحكيم كما انها اصدرت العديد من الاعمال الخاصة بها.

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كانت هذه تفاصيل خبر كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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