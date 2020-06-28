اللواء بن بريك يلقي قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حميد شكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الأحد في مقر الجمعية، العميد حمدي شكري، قائد اللواء الثاني عمالقة..



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وفي اللقاء رحب اللواء بن بريك، بالقائد شكري، وناقش معه جهود قوات العمالقة المتواجدة في المحور الغربي ولحج، وكذا التنسيق المشترك فيما بين تلك القوات والأحزمة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في محافظة لحج خصوصاً والجنوب عموماً.

من جانبه شكر العميد حمدي شكري، اللواء بن بريك، على هذا اللقاء الطيب، واهتمامه ودعمة الكبير للقوات المسلحة الجنوبية والمقاومة وأطلعه على الجاهزية القتالية وعلى اطأوضاع المقاتلين، مشيرا إلى أن وحداته العسكرية والأمنية على أتم الاستعداد للدفاع عن ارض الجنوب وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار .

حضر اللقاء، العميد محسن الوالي، القائد العام لألوية الدعم والإسناد والعميد نبيل المشوشي، أركان ألوية الدعم ألوية الدعم والإسناد، قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.