شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف ونقاط ومسؤول حكومي مهم يوضح الخطوة التي تسبق عودة الشرعية إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة، عن مؤشرات إيجابية للمضي قدما في تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية سعودية.

وأوضح باصرة، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن لجان تنفيذ “اتفاق الرياض” السياسية والأمنية، (وهي لجان مشتركة مكونة من الحكومة والانتقالي الجنوبي) ستستأنف عملها للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتابع “كما سيلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة المجلس الانتقالي”، دون أن يذكر الموعد المحدد للقاء.

وأضاف “ندفع نحن في البرلمان كسلطة تشريعية نحو ما يجمع الناس لا ما يفرقهم، ونحو تنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد المخرج الآمن لإنقاذ البلاد من التشرذم ومواجهة كل التحديات”.

وبحسب باصرة، إن النقاشات الدائرة حاليا في الرياض، تركز حول تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، وجمع طرفي الاتفاق في “نقطة وسط” لتجاوز خلافات أولوية تنفيذ بعض البنود.

وعن تحفظ الحكومة بشأن البدء بالشق العسكري قبل السياسي في تنفيذ اتفاق الرياض، أكد باصرة أنه “لا توجد أي تحفظات خاصة وأن راعي الاتفاق هو الضامن لتنفيذه، سواء تم البدء في الشق السياسي أو العسكري”.

وأشار نائب رئيس البرلمان محسن باصرة إلى أن الهدف حاليا هو وقف التصعيد وتنفيذ الاتفاق، ومن ثم عودة الشرعية بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية لممارسة مهامها من مدينة عدن العاصمة المؤقتة.