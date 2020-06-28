شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معايير صحية رئيسية بسيطة وهامة للحماية من السرطان والوفاة المبكرة... تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء أنه يمكن منع الموت المبكر عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويمكن زيادة متوسط ​​العمر المتوقع، وخفض خطر الإصابة بالسرطان، من خلال اتباع خمسة مبادئ أساسية لنمط حياة صحي، بما في ذلك الحد من استهلاك الكحول، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28

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وقد يكون مفتاح العيش لفترة أطول هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن – بما في ذلك تناول الفاكهة والخضروات كل يوم – بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهناك خمسة عوامل رئيسية تحدد ما إذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي، وفقا لكلية الطب في هارفارد.

ويمكن للإنسان الذي يطابق المعايير الخمسة، أن يعيش ما يصل إلى 12 سنة أطول مقارنة بغيرهم، في حين يمكن للمرأة أن تعيش ما يصل إلى 14 سنة أطول.