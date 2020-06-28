شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو سبب توفر المشتقات النفطية في السوق السوداء وهل الحوثي من تسبب بهذة الازمة... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر محلية بأن تشهد العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي انفراجة وشيكة لازمة المشتقات النفطية الحاصلة.

ويأتي هذا بعد تقريغ أول ناقلة نفط حمولتها في ميناء الحديدة.

وقد ذكرت مصادر مقربة من الحوثي بأن ناقلة نفط وصلت اليوم إلى ميناء الحديدة وسط تكتم رسمي من الحوثي.

وجدير ذكره أن هذا يأتي بعد أيام من أزمة خانقة شهدتها العاصمة صنعاء وجميع مناطق سيطرة الحوثي.

وقد افتعلت هذه الأزمة عندما منعت ناقلات النفط من دخول مناطق سيطرتها وبتخزينها لكمات كبيرة من المشتقات النفطية في مخازنها الرئيسية في صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" الريال اليمني يواصل إنهياره أمام العملات الاجنبية .. أسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح يوم الاحد 2020/6/28 "الخليج 365" | 11 قراءة | 11:46 2020/06/28 Advertisements انتصارات سريعة ومفاجئة وسقوط قانية بيد الحوثي ومالم يحمد عقباة حصل في عملية استدراج كبيرة ومباغبتة لهم .. تفاصيل واسماء

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