نيابة صعدة تستكمل تقديم الاثباتات المتعلقة بجريمة قتل 42 شخصاً جلهم أطفال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة



واصلت المحكمة الجزائية بمحافظة صعدة اليوم الأحد، عقد جلستها للنظر في جريمة استهداف تحالف العدوان في التاسع من أغسطس 2018م حافلة للطلاب بسوق ضحيان بقنبلة ذكية نوع (mk82) من تصنيع شركة جيزال ديناميكس الأمريكية لمنظومة سلاح القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الجلسة المنعقده برئاسة القاضي رياض الرزامي، جرى الاستماع إلى شهود الاثبات، وطلب رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز، وبحضور عضو النيابة الجزائية عبدالرحمن المسعودي، حجز القضية للحكم، بعد أن استكملت النيابة تقديم ما يثبت قيام المتهمين الـ 61 بارتكاب جريمة قتل 42 شخصاً وجرح 70 آخرين جلهم من الأطفال.

فيما أقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من الرد على أدلة الإثبات إلى جلسة الأسبوع القادم.

وكانت النيابة الجزائية قدمت قيادات تحالف العدوان – أولهم دونالد ترامب وأخرهم حميد مجلي – على اليمن بقيادة السعودية والدول الداعمة والمساندة له ” أمريكا، بريطانيا، إسرائيل “، كجناة في ارتكاب جريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق طلاب وأطفال ضحيان.