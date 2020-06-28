جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأنه سيتم الكشف عن عملية عسكرية واسعة خلال الساعات القادمة.

وقال العميد سريع في تغريدة له على تويتر : ‏غدا وفي تمام الساعة الثالثة عصرا _إن شاء الله _ إيجاز صحفي هام نكشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بشير النصر “سريع” يكشف عن عملية عسكرية واسعة خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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