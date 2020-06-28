شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجنرال الأحمر رئيسا لليمن .. السعودية تتأهب للإطاحة بـهادي وتطرح مقترحا لإعادة رسم التوازنات السياسية والعسكرية في البلد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ مساءً (الخليج 365)

كشف مصدر حكومي مقرب من دوائر صنع القرار في حكومة الشرعية، أن الرياض تعكف حاليا على إقناع الشرعية بالتوقيع على مقترح جديد قدمته المملكة، تحت عنوان حل الأزمة القائمة بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.

وقال المصدر لـ”الميدان اليمني” إن مقترح الاتفاق (الذي لم يتم التوقيع عليه حتى الآن) يهدف إسقاط حجر الدومينو الأخير في الشرعية أمام المشروع الكولونيالي للسعودية والإمارات ووكلائهما في اليمن، من بينها استبعاد الرئيس هادي عن السلطة، معقبا أن “جزيرة سقطرى خارج بنود الاتفاق”.

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وأوضح المصدر، إن اتفاق الرياض الجديد، يتضمن بنودا من بينها إزاحة هادي عن السلطة وتعيين نائبه علي محسن الأحمر، رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بحسب المصدر يأتي في إطار تبادل الأدوار بين الرياض وأبوظبي، للإيحاء للشرعية وشركائها أن السعودية ما تزال في ذات الصف.

وأشار المصدر إلى أن الرياض تداركت فكرة تعيين علي محسن الأحمر خلفا للرئيس هادي، بعد اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي والبركاني وفصيل المؤتمر الموالي للشرعية.

وكانت وسائل إعلام نشرت أنباء، تكشف عن نية سعودية إماراتية لتقاسم موارد اليمن من النفط والغاز، عن طريق ابتزاز حكومة الرئيس هادي، بتجديد الوديعة الدولارية التي دفعتها السعودية دعما للعملة اليمنية، مقابل التنازل والتوقيع على منح السعودية القطاع النفطي 18، وإلحاقه بشركة أرامكو السعودية.